Инцидент с Кокориным и Мамаевым вызвал у Дзюбы смех

Артем Дзюба рассмеялся во время вопроса одного из журналистов, который был посвящен скандальному инциденту с участием двух футболистов – Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Вместе с Дзюбой на вопросы отвечал тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов. Один из журналистов достаточно долго не мог добраться до сути задаваемого вопроса, чем вызвал явное недовольство у аудитории.

«Тема, конечно, неприятная, но нас это абсолютно никак не касается. И про футбол говорим мы, а не вы. И если есть футбольный вопрос, мы с удовольствием ответим», - сказал Черчесов.

Неизвестно, что больше рассмешило Дзюбу – вопрос журналиста или реакция тренера сборной РФ по футболу, однако он начал беспрестанно смеяться, не сумев сразу взять себя в руки.

Однако когда Дзюба все же успокоился, то заявил, что «околофутбольные вещи» комментировать не хочет, а также отметил, что подобные темы следует обсуждать «на специальных программах с Малаховым».

А вот Мамаеву в настоящее время не до смеха - полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов. Также к следователям приехал и Кокорин, с которым в настоящее время работают следователи.