Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»

В Росавиации объявили о возможном сокращении сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия», с авиалайнером которой произошел инцидент в аэропорту Якутска. Ранее сообщалось, что авиалайнер Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате у самолета подломилась передняя стойка шасси.

В этот момент на борту лайнера находился 91 пассажир и пятеро членов экипажа. Четверо пассажиров позже обратились за медицинской помощью.