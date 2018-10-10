СМИ раскрыли место возможной встречи Путина и Трампа

Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что возможная встреча президентов России и США может состояться на полях Арктического форума, который пройдет в феврале или в конце весны в Финляндии. Точные даты проведения форума станут известны на будущей неделе, когда состоится встреча министерской группы правительства по внешней политике и политике безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин, встретившись в Сочи с президентом Финляндии, сообщил о желании России принять участие в форуме. А Дональд Трамп, возможно, примет решение о возможном своем участии после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 6 ноября.