Павел Мамаев задержан на двое суток

Российский футболист, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев задержан на 48 часов. Ранее он явился в полицию около 16:40 по московскому времени.

Теперь Мамаеву предстоит после допроса отправиться в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что в полицию явился и второй участник скандала – российский футболист Александр Кокорин. Несмотря на то, что ранее его адвокат выступил с требованием перенести допрос на четверг, 11 октября.

Оба футболиста стали участниками драки, которая произошла в одном из столичных кафе. Причиной стало шумное поведение компании Кокорина и Мамаева. Им было сделано замечание, после чего и развился конфликт. В результате драки пострадали двое чиновников. Теперь в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».