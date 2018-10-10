Кокорин явился в ГСУ на допрос

Российский футболист Александр Кокорин прибыл к следователям на допрос по делу о драке. С таким заявлением выступила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по ул. 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве для проведения следственных действий», - сообщила она.

Уточняется, что в настоящее время с Кокориным работают следователи.

Ранее адвокат футболиста выступил с просьбой перенести допрос на завтра, 11 октября. В качестве аргументов он заявил, что со своим подопечным они просто «не успели приехать к назначенному времени», имея в виду 18:00, как того требовала полиция Москвы.

В отношении обоих футболистов ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».