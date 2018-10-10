Адвокат Кокорина объяснил неявку футболиста на допрос

Умалат Сайгитов, адвокат российского футболиста Александра Кокорина, обратился к следователям с просьбой перенести допрос своего подзащитного на четверг — 11 октября.

Он объяснил, что вызов на допрос ими был получен за час до назначенного времени, в связи с чем подзащитный с адвокатом якобы просто не успели приехать.

«Мы просили перенести допрос на завтра. Следователь вызвал нас в 17:00 на допрос, который назначили на 18:00. Так не делается, мы просто не успели», - заявил Сайгитов.

Как уточняет «Интерфакс», адвокат Кокорина также посетовал на время допроса. Он заявил, что бессмысленно идти на допрос «в ночь, когда можно спокойно завтра с утра».

Тем не менее, адвокат футболиста не дал ответ на вопрос, когда же Кокорин собирается приехать к следователю. Сайгитов добавил, что «не принимает решения по поводу похода к следователю».

Полиция Москвы назначила явку Кокорину и Мамаеву на допрос до 18:00. В случае, если футболисты не приехали бы к назначенному времени, им угрожало объявление в федеральный розыск. В результате Кокорин так и не приехал на допрос, а другой российский футболист, который участвовал с ним в драке – Павел Мамаев – пришел в полицию около 16:40 по московскому времени.

В отношении обоих футболистов возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство».