Стали известны новые подробности покушения на следователя по особо важным делам в Архангельском

Свидетели рассказали подробности покушения на следователя по особо важным делам подполковника юстиции Евгению Шишкину. Сотрудницу управления МВД РФ на транспорте застелили на парковке в поселке Архангельское Московской области.

Как рассказала местная жительница Надежда Захарчевская, выстрелы в поселке услышали в половине седьмого утра и сначала решили, что это дети балуются с петардами. А потом раздались женские крики. В Евгению Шишкину стреляли как минимум дважды – пули попали в шею и в спину. После выстрелов пистолет, по всей видимости, развалился: на месте были найдены боевая пружина и затвор.

Местные же жители рассказали, что на Шишкину уже покушались весной: тогда сожгли ее машину, а женщина успела забаррикадироваться в своем доме. В этот раз киллер – известно, что это был мужчина в куртке с капюшоном и в медицинской маске – ждал свою жертву во дворе дома и стрелял наверняка.

В связи с резонансностью преступления расследование взял на контроль Следственный комитет. Там считают, что убийство Евгении Шишкиной связано с ее профессиональной деятельностью, следователь вела несколько крупных дел, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.