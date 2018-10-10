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Турция проведет обыск в генконсульстве Саудовской Аравии после исчезновения Хашкоджи

Екатерина ГАБЕЛЬ
19:02 10.10.2018
Саудовский журналист не выходит на связь со 2 октября. Турецкие власти полагают, что он мог быть убит на территории консульства.
Турция проведет обыск в генконсульстве Саудовской Аравии после исчезновения Хашкоджи
Фото: Sebastian Gollnow, dpa Globallookpress

Турецкие власти сформировали следственную группу, которая займется осмотром помещений генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле после загадочного исчезновения там саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи. По данным турецких СМИ, группу возглавят заместитель генерального прокурора Турции и один из прокуроров республики. Дата и время проведения следственных действий не уточняются.

Ранее сообщалось, что турецкие следователи изучают записи 150 камер наружного наблюдения, чтобы установить обстоятельства пропажи Хашкоджи, который со 2 октября не выходит на связь после посещения генконсульства Саудовской Аравии. Среди этих камер оказалось два устройства, объективы которых направлены на здание дипмиссии. Однако, кадров того, как журналист покидает генконсульство нет.

Джамал Хашкоджи отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник, 2 октября, чтобы получить документы о разводе с бывшей женой для предстоящей свадьбы со своей невестой-турчанкой Хатис Дженгиз. Согласно внутренним правилам, Хашкоджи пришлось сдать свой мобильник при входе в консульство. Саудовские чиновники утверждают, что вскоре журналист благополучно покинул здание, однако его невеста, которая ждала его снаружи, сказала, что он так и не вышел. Как сообщили турецкие чиновники, Хашкоджи мог быть убит на территории консульства. 59-летний Джамаль Хашкоджи известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны. В начале своей журналистской карьеры Джамаль Хашкоджи установил дружеские отношения с Усамой бен Ладеном, который тогда был почти не известен широкой общественности на Западе.

Газета The Washington Post опубликовала полученную от анонимного турецкого источника фотографию, на которой человек, похожий на Хашкоджи, идет к дверям консульства. На таймкоде кадра значится время 13:14.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен исчезновением саудовского журналиста. По его словам, сотрудники Госдепартамента по дипломатическим каналам связались с официальными представителями Саудовской Аравии и призвали способствовать расследованию этого дела.  

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