У берегов Крыма получил пробоину сухогруз с углем

Огромный сухогруз терпит бедствие вблизи крымских берегов. Корабль под флагом Того перевозит более трех тысяч тонн угля. «Нила» приписан к порту Ломе и шел с Азова, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«По неустановленной пока причине вода начала поступать в носовые танки и капитан запросил аварийно-спасательную поддержку. Судовые водоотливные средства не справлялись с количеством поступающей воды. После откачки воды капитан попросил отбуксировать судно в более спокойное место. В Керченском проливе сейчас объявлено штормовое предупреждение и волны до двух метров. Из Новороссийска на помощь в оказании аварийно-спасательной операции была направлена водолазная группа», - рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кавченко.

На борту сухогруза 11 человек, в том числе десять граждан Украины и один азербайджанец. О том, что в трюмы начала поступать вода и корабль кренится на нос капитан сообщил проходя Керченский пролив. К месту бедствия незамедлительно был направлен спасательный корабль «Меркурий» Росморречфлота.

Команды проходящих мимо судов помогли откачать воду из балластных танков сухогруза.