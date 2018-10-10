«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал» - Путин встретился с Нурмагомедовым

Президент РФ Владимир Путин встретился с российским борцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором. Глава государства также пожелал успехов спортсмену на будущих выступлениях.

Путин провел встречу со спортсменом после форума «Россия – спортивная держава». Кроме того, на переговорах присутствовал и отец Хабиба – Абдулманап Нурмагомедов.

«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», - отшутился Путин.

Российский спортсмен победил ирландского бойца в воскресенье, 7 октября. После боя произошла потасовка, из-за которой Нурмагомедову не сразу вручили чемпионский пояс. Затем стало известно, что бойца оштрафуют за нарушение дисциплины на 250 тысяч долларов. Ранее обсуждался вопрос о наказании в размере двух миллионов долларов.