Стартовал второй конкурс среди будущих управленцев «Лидеры России»

Сегодня стартовал конкурс среди управленцев «Лидеры России». Регистрацию заявок на участие открыли на пресс-конференции организаторы этой программы. Конкурс проводится администрацией президента второй раз для всех желающих, кто проходит по возрасту и опыту работы. Его главная цель - определить талантливых перспективных руководителей нового поколения, готовых и способных решать амбициозные задачи, в том числе национального масштаба.

Условия конкурса не предполагают в качестве приза для победителей назначения на высокие посты. Но предусмотрена денежная премия в размере одного миллиона рублей. Это целевые деньги - на повышение квалификации в любом российском учебном заведении. Кроме того, лучшие получают возможность пройти стажировку под наставничеством управленцев из числа чиновников федерального уровня и топ-менеджмента ведущих компаний страны.