В Германии полицейские откачали озеро, чтобы найти доказательства преступления

Полицейские из Германии доказали, что правосудие должно восторжествовать даже, если для этого придется, в буквальном смысле, повернуть реки вспять. Правда, в этот раз стражам порядка придется всего лишь откачать водоем. Это нужно для того, чтобы установить виновника убийства. На дне следователи надеются найти останки женщины, пропавшей 25 лет назад. А возможно еще и орудие преступления. Сначала экологи такую операцию одобрять не хотели, однако, стражи порядка клятвенно пообещали сделать все после расследования «как было». В итоге, «зеленые» уступили.

В убийстве подозревают сожителя жертвы. На момент ее исчезновения, мужчине было 58 лет, и подруга планировала с ним расстаться. Это и могло стать причиной расправы. Сам он вину отрицает. Полицейские намерены найти доказательства в ближайшее время. Из озера в соседнюю реку уже откачали 20 тысяч кубометров воды, а сейчас временно переселяют рыбу в другой водоем.