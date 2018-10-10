«Вопросы войны и мира»: российская делегация озвучила свою позицию по вопросам работы ОЗХО

Сегодня важный день для российской делегации в Гааге, где проходит заседание Организации по запрещению химического оружия. Дискуссия началась накануне, когда в адрес нашей страны посыпались многочисленные обвинения, в том числе и в попытке кибератаки против ОЗХО.

И вот сегодня четкую позицию России по этому и по многим другим вопросам высказал глава делегации Георгий Каламанов. В частности, он назвал нелегитимными решения, связанные с фактическим расширением полномочий ОЗХО и увеличением ее бюджета.

«Мы считаем, что возможное принятие решения по бюджету ОЗХО, который по плану секретариата должен увеличиться на четыре миллиона евро, нелегитимно. Считаем, что все эти средства коллеги планируют направить на наделение ОЗХО полномочиями по определению виновных. И полагаем, что именно это решение необходимо блокировать», - отметил в своем выступлении Георгий Каламанов.

По словам Каламанова, Совет Безопасности ООН - единственная организация, которая может принимать решения по вопросам войны и мира. А наделение такими полномочиями технического секретариата ОЗХО только усугубит раскол в организации. Что же касается обвинений в попытке хакерской атаки, то Россия их решительно отвергает и считает «очередной срежиссированной пропагандистской акцией».