Первые фото эконом-версии седана Aurus «утекли» в Сеть

Новый российский представительский седан Aurus был замечен на стоянке возле полигона Федеральной службы охраны в Подмосковье. Там прошли соревнования по скоростному маневрированию.

Как уточняет портал drom.ru, предположительно, на новом седане Aurus сотрудники ФСО отрабатывают мастерство вождения.

При этом известно, что данный экземпляр Senat отличается от выставочной модели с Московского автосалона. Различие заключается в практически полном отсутствии хромированного декора в экстерьере, а именно решетка, молдинги и окантовки в переднем бампере выкрашены черной матовой краской.

А вот в оконных рамах и частично в дверных ручках хром полностью сохранен. По предварительной информации портала, данный экземпляр является рабочим прототипом, для которого «пожалели» хрома по причине экономии.

Интерьер этого седана выполнен в сочетании коричневого и черного цветов, а передняя панель имеет «горизонтальную» архитектуру. Также модель получила общий козырек для цифровой комбинации приборов и дисплея мультимедийной системы.

Замеченная модель имеет двухспицевый руль.

Ранее в Сети были опубликованы первые изображения премиального отечественного внедорожника Aurus Komendant, который представят уже в следующем году.