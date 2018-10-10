Александр Кокорин не явился на допрос к назначенному времени
Ранее в МВД заявили, что футболиста могут объявить в федеральный розыск в том случае, если он не явятся на дачу показаний до 18:00 по московскому времени.
Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Александр Кокорин до назначенного времени не явился на допрос к следователям Главного следственного управления по факту возбужденных в его отношении уголовных дел. Ранее Кокорина и его товарища Мамаева ждали на допрос к 13:00, однако затем срок был сдвинут на 18:00.
Позднее поступила информация о том, что Павел Мамаев все же приехал в ГСУ ГУ МВД.
В настоящее время полиция решает вопрос об объявлении Александра Кокорина в федеральный розыск.