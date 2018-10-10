Это естественное начинание - Игорь Ашманов о строительстве главного храма ВС РФ в парке «Патриот»

Все больше человек поддерживают инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу по строительству главного храма ВС. Местом для будущего собора выбран парк «Патриот» в Подмосковье. Именно там, среди экспозиций, должен появится третий по величине православный храм, а вместе с ним и целый культурно-исторический комплекс.

Проект предусматривает создание музея, в котором будут проходить интерактивные выставки и презентации. Любой желающий, прогулявшись по его залам, сможет познакомиться с историей русского воинства. Каждый предел будущего собора будет посвящен святому покровителю каждого рода войск.

Все работы ведутся исключительно на добровольные пожертвования. Для решения текущих вопросов учрежден благотворительный фонд «Воскресенье». Свою поддержку Сергею Шойгу выражают повсеместно. Это и президент Владимир Путин, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Не остались в стороне известные журналисты, общественники, дипломаты, певцы и предприниматели. Один из них Игорь Ашманов.

«Я знаю, что в парке "Патриот" планируется построить совершенно невероятный огромный православный храм вместе с музеями и залами наших святых полководцев. Очень многие люди удивляются, когда освящают космический корабль или служат молебен перед уходом подводной лодки в дальний поход.

Те, кто удивляется, не понимают, что военные находятся на особом положении, когда им довольно часто приходится решать вопросы, которые психологи ХХ века назвали экзистенциальными. То есть вопросами жизни и смерти. На эти вопросы обычное бытовое мировоззрение не дает никаких ответов, как и научное тоже. Нужно ли отдавать жизнь за Родину? Что делать, если тебя убили, но осталась семья? И так далее.

Ответы на эти вопросы дает только религия, к сожалению или к счастью. Поэтому наша армия всегда была очень тесно связана с религией и особенно с православием. Хотя у нас многонациональная страна, и в армии служили и служат представители самых разных конфессий. Конечно, храм в главном военном парке страны обязательно нужен. Я считаю, что это очень хорошее начинание, какое-то естественное, что ли. Я всячески его поддерживаю», - сказал Ашманов.

Если вы хотите и готовы присоединиться к общему делу, но не знаете, как помочь в возведении храма, то на нашем сайте можно найти всю информацию о подготовительных работах и ходе строительства. Там же указаны все необходимые банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований.

Достаточно пройти по этой ссылке.