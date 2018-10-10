Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении Кокорина и Мамаева

В отношении российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Ранее им грозила более мягкая статья «Побои». Решение о переквалификации статьи было принято полицией Москвы, сообщил представитель столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Он подчеркнул, что следователь принял решение «выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении граждан Кокорина и Мамаева».

Полиция предложила футболистам добровольно прийти к следователю до 18:00 по московскому времени. В случае если Кокорин и Мамаев не явятся для проведения следственных действий, они будут объявлены в федеральный розыск.

Расследование этого уголовного дела теперь проводится под руководством столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что полузащитника футбольного клуба «Краснодар» провели в здание ГСУ ГУ МВД через «секретный ход».