Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении Кокорина и Мамаева
В отношении российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Ранее им грозила более мягкая статья «Побои». Решение о переквалификации статьи было принято полицией Москвы, сообщил представитель столичного ГУ МВД Юрий Титов.
Он подчеркнул, что следователь принял решение «выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении граждан Кокорина и Мамаева».
Полиция предложила футболистам добровольно прийти к следователю до 18:00 по московскому времени. В случае если Кокорин и Мамаев не явятся для проведения следственных действий, они будут объявлены в федеральный розыск.
Расследование этого уголовного дела теперь проводится под руководством столичного главка МВД.
Ранее стало известно, что полузащитника футбольного клуба «Краснодар» провели в здание ГСУ ГУ МВД через «секретный ход».