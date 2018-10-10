Мария Захарова пригласила зарубежных дипломатов посетить Крым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Коктебеле пригласила иностранных дипломатов посетить Крым и лично убедиться в происходящих на полуострове переменах.

«Приглашаем международных чиновников приехать и своими глазами посмотреть на позитивные тенденции, а не строить свои политические заключения на необоснованных и часто не имеющих никакой реальной почвы материалов, которые вбрасываются в СМИ», - сказала Захарова.

По словам Захаровой, российские дипломаты на различных уровнях неоднократно об этом говорили и приглашали своих зарубежных коллег посетить полуостров. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года - за это решение проголосовало подавляющее большинство местных жителей. Весной этого года президент России Владимир Путин, отвечая австрийскому журналисту, заявил, что «вопрос Крыма закрыт окончательно».