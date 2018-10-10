«У меня нет времени, чтобы все это прекратилось» - Алана Мамаева о громком скандале с мужем

Алана, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отказалась комментировать ситуацию, в которой оказался ее муж, - ранее он в компании другого российского футболиста, Александра Кокорина, избил двух чиновников в одном из кафе Москвы.

Алана Мамаева резко отреагировала на просьбу прокомментировать инцидент и попросила не беспокоить ее.

«Не звоните мне, пожалуйста. Потому что вы не понимаете, что у меня здесь дети. У меня вообще нет времени, чтобы все это прекратилось», - лаконично ответила она.

Свое мнение по поводу инцидента Алана так и не высказала.

Ранее сообщалось, что супруга Мамаева подала на развод с футболистом. Уточняется, что последней каплей, переполнившей чашу терпения женщины, стала выходка мужа, которая может стоить ему не только карьеры, но и свободы.