Сергея Шнурова заметили в ЗАГСе с невестой
Развод с предыдущей женой музыкант оформил 15 августа 2018 года.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Скандально известный музыкант Сергей Шнуров, похоже, вновь собирается к алтарю. Эпатажного певца заметили в одном из отделов ЗАГСа Санкт-Петербурга в приятной компании светловолосой девушки, сообщает портал «Фонтанка.ру». Подозрения поклонников подтвердили знакомые певца.
Ранее рокера уже замечали вместе с неизвестной блондинкой на Крестовском острове и с ней же - на гастролях в Сочи.
Последней женой музыканта была Матильда Шнурова. Пара оформила развод 15 августа этого года.