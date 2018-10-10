Сергея Шнурова заметили в ЗАГСе с невестой

Скандально известный музыкант Сергей Шнуров, похоже, вновь собирается к алтарю. Эпатажного певца заметили в одном из отделов ЗАГСа Санкт-Петербурга в приятной компании светловолосой девушки, сообщает портал «Фонтанка.ру». Подозрения поклонников подтвердили знакомые певца.

Ранее рокера уже замечали вместе с неизвестной блондинкой на Крестовском острове и с ней же - на гастролях в Сочи.

Последней женой музыканта была Матильда Шнурова. Пара оформила развод 15 августа этого года.