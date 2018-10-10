Мамаева провели на допрос через «секретный ход»

Полузащитника футбольного клуба «Краснодар» провели в здание ГСУ ГУ МВД через «секретный ход». Вероятнее всего, это было сделано, чтобы избежать внимания прессы, которая с самого утра дежурит у порога ведомства. Ранее в полиции пригрозили спортсменам принудительным приводом.

В отношении Павла Мамаева возбуждено уголовное дело. Потерпевшими по нему проходят избитые чиновник Минпромторга Денис Пак, директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель телеведущей Виталий Соловчук. Последнему досталось в первую очередь на парковке отеля «Пекин».

В РФПЛ не исключают, что футбольная карьера Мамаева и Кокорина будет завершена еще до окончания разбирательств.