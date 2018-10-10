На Украине маршрутка столкнулась с плавучим транспортером ВСУ

В селе Мелиоративном Новомосковского района Днепропетровской области произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает местная полиция на своей странице в Facebook, на грунтовой дороге столкнулись маршуртное такси и военный плавающий транспортер, судя по фото, еще советского производства.

Очевидно, слишком широкая для местной дороги машина не сумела разъехаться с маршруткой на некрутом повороте и столкнула ее в кювет. Сообщается о трех пострадавших.