«Нафтогаз» удержал $9 млн с «Газпрома» на погашение долга

В «Нафтогазе Украины» сообщили об удержании девяти миллионов долларов, которые «Газпром» переплатил украинской компании за транзит газа. Как уточняется в сообщении, деньги были направлены на погашение процентов, начисляемых на долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража.

В украинской компании пояснили, что в декабре 2017 года арбитраж Стокгольма пересмотрел формулу ценообразования на газ, который поставлялся на Украину. При этом его цена была уменьшена, что и стало причиной снижения стоимости услуг по транзиту газа, которые предоставляет «Нафтогаз».

«Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража», - уточняется в сообщении.

В результате переплата «Газпрома» за услуги транзита составила более девяти миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» намерен добиваться в Стокгольмском арбитражном суде от российского «Газпрома» компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и стоимостью, которую установил суд.