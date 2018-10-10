Мамаев прибыл на допрос в ГСУ ГУ МВД

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России явился в ГСУ ГУ МВД. Сейчас с ним работают следователи. Возможно, на такой шаг спортсмен пошел из опасения, что в случае неявки его доставят принудительно. Об этом в полиции уже заявляли.

Вслед за своим товарищем может прибыть и Александр Кокорин. Ранее стало известно, что двум российским пранкерам Вовану и Лексусу удалось до него дозвониться.

Нормальный диалог со следствием Кокорину и Мамаеву сейчас жизненно необходим. Решается не только их дальнейшая карьера, но и судьба. Обоим грозит тюремное заключение за избиение трех человек.

При любом исходе дела Павел Мамаев, скорее всего, покинет ряды футбольного клуба «Краснодар», с которым у спортсмена действующий контракт. Руководство «быков» не желает видеть скандалиста в своих рядах. Ранее свое мнение об этом высказал отец и по совместительству агент игрока Константин Мамаев.