Обвинения в кибератаках в МИД РФ назвали «кампанейщиной»

В МИД России очередные обвинения в кибератаках со стороны США и их союзников с учетом синхронности этих обвинений назвали «кампанейщиной».

В начале октября Нидерланды обвинили Россию в кибератаке на ОЗХО, увязав обвинение с выдворением из страны четырех россиян-техников в апреле этого года. На следующий день к обвинениям присоединилась Германия, а Великобритания и Дания заявили о намерении атаковать Россию в киберпространстве. В сентябре Швейцария заявила, что подозревает Россию в кибератаке на WADA. И, наконец, вот уже практически год Соединенные Штаты огульно обвиняют российскую сторону во вмешательстве то в президентские, то в парламентские выборы. При этом ни одна из стран так и не представила заслуживающих внимания доказательств своих обвинений.