Кокорина и Мамаева могут объявить в федеральный розыск

Московская полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по статье «Хулиганство».

Об этом сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Ранее в отношении Кокорина и Мамаева было возбуждено уголовное дело по более мягкой статье, «Побои».

Также известно, что теперь московская полиция ожидает обоих футболистов на дачу объяснений до 18:00 по местному времени. Если же Кокорин и Мамаев не явятся, то, как сообщил Титов, они будут объявлены в федеральный розыск.

«(Ждем - прим. ред.) для дачи пояснений сегодня до 18:00. В случае неявки они будут объявлены в федеральный розыск», - сказал он.

Кокорин и Мамаев стали участниками драки в одном из столичных кафе. Причиной конфликта стало шумное поведение компании, в которой оказались футболисты. Им было сделано замечание, из-за которого позже и произошел конфликт: Кокорин и Мамаев напали на главу департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака, а также на генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Ранее сообщалось, что известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до нападающего «Зенита» Александра Кокорина. После инцидента в столичном кафе футболист не показывается на людях и продолжает хранить молчание.