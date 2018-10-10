Более тысячи боевиков покинули демилитаризованную зону в Идлибе - МИД РФ
По словам официального представителя МИД РФ, в настоящее время Москва занимается перепроверкой данных о полном выводе боевиками тяжелого вооружения из Идлиба.
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В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что на данный момент из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе ушло уже более тысячи боевиков, а также было выведено почти 100 единиц техники.
Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящее время Москва перепроверяет информацию о полном выводе боевиками тяжелого вооружения из Идлиба.
«Вчера, 9 октября, турецкие СМИ сообщили, что вывод тяжелого вооружения состоялся, сейчас мы перепроверяем эту информацию по линии наших экспертов», - сказала она.
Ранее в МИД РФ сообщили, что после размежевания террористов и вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе первые должны будут уйти вглубь этой провинции.