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Более тысячи боевиков покинули демилитаризованную зону в Идлибе - МИД РФ

Наталия Майорова
16:04 10.10.2018
По словам официального представителя МИД РФ, в настоящее время Москва занимается перепроверкой данных о полном выводе боевиками тяжелого вооружения из Идлиба.
Более тысячи боевиков покинули демилитаризованную зону в Идлибе - МИД РФ
Фото: Anas ALkharboutli dpa, Globallookpress

В Министерстве иностранных дел сообщили о том, что на данный момент из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе ушло уже более тысячи боевиков, а также было выведено почти 100 единиц техники.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящее время Москва перепроверяет информацию о полном выводе боевиками тяжелого вооружения из Идлиба.

«Вчера, 9 октября, турецкие СМИ сообщили, что вывод тяжелого вооружения состоялся, сейчас мы перепроверяем эту информацию по линии наших экспертов», - сказала она.

Ранее в МИД РФ сообщили, что после размежевания террористов и вооруженной оппозиции в сирийском Идлибе первые должны будут уйти вглубь этой провинции.

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