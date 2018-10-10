В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию РФ

Никаких «революционных» изменений в Конституцию РФ в ближайшее время внесено не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Я могу сказать, что в администрации президента какой-либо работы по подготовке изменений в конституцию не ведется. Мы воспринимаем инициативу председателя Конституционного суда Валерия Зорькина как личную экспертную точку зрения», - сказал Песков.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин указал на несовершенство главного документа страны. В частности, он отметил существующий дисбаланс в системе сдержек и противовесов, а также недостаток четкости в распределении полномочий между главой государства и правительством.