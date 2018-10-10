Озвучены первые подробности убийства следователя в Подмосковье

На месте убийства в Подмосковье следователя по особо важным делам МВД Евгении Шишкиной обнаружены пуля и гильза. В поселке Архангельское Красногорского района в настоящее время работают криминалисты.

По предварительным данным, Шишкину застрелили из травматического пистолета, который был переделан в боевой. Основной версией является служебная деятельность женщины - она была сотрудницей Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу и вела громкие дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством. Несколько месяцев назад неизвестные подожгли ее машину, также в адрес следователя поступали угрозы.

Как рассказала корреспонденту «Звезды» Наталья Новикова, родственница погибшей, Шишкина в целях безопасности отправила своего сына жить к ней.

«Он живет со мной. Угрожали, поэтому он и живет со мной», - сообщила она.

Неизвестный выстрелил в Шишкину рано утром возле ее дома, когда женщина шла на парковку.

Ранее были опубликованы кадры с места убийства следователя.