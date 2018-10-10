Опубликованы кадры последствий ДТП с участием двух автобусов в Уфе
Число пострадавших в столкновении двух маршрутных транспортных средств выросло до 16 человек.
Фото: ufa112.ru
Видео: Айрат Юламанов, vk.com
В Сеть попали кадры с места столкновения двух пассажирских автобусов - ПАЗ и НефАЗ - на проспекте Октября в Уфе. Ранее сообщалось, что днем в среду на автобусной остановке «Парк имени Калинина» столкнулись два автобуса, пострадали 16 человек, 14 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. У всех легкие телесные повреждения.
По факту ДТП проводится расследование, следователи устанавливают виновного в случившемся.