Опубликованы кадры последствий ДТП с участием двух автобусов в Уфе

В Сеть попали кадры с места столкновения двух пассажирских автобусов - ПАЗ и НефАЗ - на проспекте Октября в Уфе. Ранее сообщалось, что днем в среду на автобусной остановке «Парк имени Калинина» столкнулись два автобуса, пострадали 16 человек, 14 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. У всех легкие телесные повреждения.

По факту ДТП проводится расследование, следователи устанавливают виновного в случившемся.