«ВКонтакте» предложила поверить теорию шести рукопожатий

В честь своего 12-летия социальная сеть «ВКонтакте» запускает интересное приложение. Теперь можно в буквальном смысле узнать, как познакомиться с известными актерами, музыкантами или телеведущими. Разработчики приложения «Теория рукопожатий» решили проверить, действительно ли ровно через шесть человек каждый из нас знаком с известной личностью. В специальном окне можно выбрать сферу, в которой тот или иной человек добился успеха, и построить связь до более чем 200 знаменитостей. Среди них Наталья Водянова, Михаил Галустян, Елена Летучая и многие другие. Об этом говорится в официальном блоге социальной сети.

Посоревноваться с командами друзей и совершенно незнакомыми людьми можно в Pixel Battle. Акцию разработчики запускали в прошлом году, но она очень понравилась пользователям, и ее попросили провести еще раз. Смысл в том, что каждый участник может в минуту закрасить один пиксель. Чем больше людей вовлечено, тем скорее пиксели превратятся в полноценную картину. Акция начнется сегодня и закончится 12 октября в 23:59.

А чтобы порадовать своих друзей, каждый пользователь получил возможность отправить 12 бесплатных подарков с праздничным котом Персиком.