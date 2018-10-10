В Кремле ответили на сообщения о «присвоении» Мишкину звания Героя России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что британская сторона не направляла в РФ никаких запросов, которые касаются Александра Мишкина, подозреваемого по «делу Скрипалей». Ранее в ряде СМИ сообщалось, что ему якобы было присвоено звание Героя России.

«У нас нет никаких официальных запросов от британской стороны на этот счет», - отметил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Кремль, как и сообщалось ранее, данную тему со СМИ не обсуждает, чтобы «не втягиваться в дебаты с различными организациями» и теми средствами массовой информации, которые эти данные публикуют.

«И мы не намерены это делать», - заключил он.

Ранее Bellingcat опубликовал без необходимого подтверждения материалы о том, что подозреваемый Лондоном по «делу Скрипалей» Александр Петров якобы является военным врачом по имени Александр Мишкин. При этом также сообщалось, что мужчина якобы получил звание Героя России в 2014 году.