Молнии, размытые дороги и рухнувшие здания: на Майорку обрушились проливные дожди

Проливные дожди затопили остров Майорка. Больше всего пострадали муниципалитеты Сан-Лоренсо и Сон-Сервера. От разгула стихии там погибли девять и пострадали шесть человек, сообщает местная газета El País.

Кроме того, родственники не могут выйти на связь с еще пятью жителями острова. Официально они считаются пропавшими без вести. Служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов эвакуировала около 200 человек из подтопленных районов. Пострадавших временно разместили в спортивных комплексах.

«Внимательно следим за информацией с Майорки. Наша солидарность и поддержка семьям и друзьям погибших», - написал в своем Twitter премьер-министр Испании Педро Санчес.

В районе бедствия перекрыты дороги и закрыты школы. Повсеместно дежурят спасатели. Они регулярно снимают с крыш домов местных жителей, которые таким образом спасаются от бурных потоков. В район ЧП направлены военные подразделения, кинологи, медики и поисковые вертолеты.

Из-за непрекращающихся ливней на Балеарских островах объявлен «красный» уровень опасности.