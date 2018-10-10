BlaBlaCar будет брать плату с пассажиров

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar теперь стал для пассажиров платным. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление компании.

Теперь пользователям придется оплачивать доступ к бронированию при помощи одного из доступных вариантов: на день по цене 149 рублей или на месяц - 199 рублей. Однако здесь имеется и оговорка: за поездки, длина которых составляет менее 120 километров, плата взиматься не будет.

Как отметили в компании, для автовладельцев сервис по-прежнему останется бесплатным. Кроме того, там продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, что позволит ему покрывать лишь часть своих транспортных расходов, не получая при этом прибыль.

Еще в декабре прошлого года стало известно, что суд отменил постановление о запрете BlaBlaCar в России.