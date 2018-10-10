Генпрокуратура Украины обвинила Поклонскую в нарушении «законов и обычаев войны»

Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую в нарушении «законов и обычаев войны».

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что действующий депутат российской Госдумы получила статус подозреваемой и в ее отношении уже составлен соответствующий документ.

«Утром составлено и подписано сообщение о подозрении о том, что, пребывая в должности так называемого прокурора Республики Крым, она (Поклонская - прим. ред.) нарушила законы и обычаи войны», - передает «Интерфакс-Украина» слова политика.

Подобное нарушение наказывается в соответствии со ст. 438 Уголовного кодекса Украины и считается «военным преступлением». Также Луценко отметил, что Поклонской отдельно вменяется «преследование украинского героя Олега Сенцова».

Ранее российский депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины с просьбой провести проверку нескольких пунктов Уголовно-процессуального кодекса страны. Речь идет о ст. 309, в которой говорится об апелляционных жалобах и отказе в возбуждении дела.