Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе

До 15 человек возросло число пострадавших в ДТП в Уфе. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Республике Башкортостан.

Авария произошла на проспекте Октября. Там столкнулись два автобуса - ПАЗ и НефАЗ. Сейчас на месте ДТП образовалась серьезная пробка.

Напомним, в конце сентября на 127-м километре трассы М5 «Урал» произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. В результате инцидента были госпитализированы более 20 человек.