Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Кокорина и Мамаева ждет большой букет статей» - адвокат

Лина Давыдова
14:27 10.10.2018
Адвокат Георгий Тюрин в программе «Открытый эфир» рассказал, какой срок могут получить Александр Кокорин и Павел Мамаев после инцидента в столичном кафе.
Фото: Instagram.com, mamaev17, Globallookpress

Адвокат Георгий Тюрин рассказал, что грозит Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за избиение двух человек.

По его словам, футболисты могут получить до восьми лет тюремного заключения по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако адвокат подчеркнул, что Кокорин и Мамаев могут получить такие сроки, если следствию удастся доказать, что преступления совершались в составе группы. Сейчас же в отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Побои».

«Там большой букет статей... По 111-й статье грозит до восьми лет лишения свободы. Если (преступление совершалось - прим. ред.) в составе группы, если повреждения будут серьезными и если был умысел на их причинение», - объяснил Тюрин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь оказались в центре крупного скандала. Они напали на главу департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в одном из столичных кафе. Пак сделал шумным и, судя по всему, нетрезвым спортсменам замечание, за что получил стулом по голове. Позже СМИ выяснили, что до инцидента в кофейне буйная компания напала на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Расследованием займутся следователи столичного ГСУ ГУ МВД. Инцидент с Кокориным и Мамаевым вызвал широкий общественный резонанс. Их поведение осудили и депутаты Госдумы, и журналисты, и спортсмены.

А в РФПЛ не исключили, что оскандалившиеся футболисты могут завершить спортивную карьеру. ФК «Краснодар» уже начал процедуру расторжения контракта с Мамаевым. В «Зените» думают над прекращением сотрудничества с Кокориным.

Мамаев и Кокорин уже второй раз оказываются в центре громкого скандала. Первый резонансный случай произошел в Монте-Карло сразу после провала сборной России на Евро-2016. На одной из вечеринок спортсмены потратили на шампанское 250 тысяч евро. А алкогольный напиток футболистам выносили торжественно - под гимн России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2018, 08:45
По факту происшествия с пассажирским самолетом в Якутии возбуждено уголовное дело
Дата10.10.2018, 05:00
Сливаясь с местностью: маскировку позиций «Ярсов» провели военнослужащие на Урале
Дата09.10.2018, 22:16
Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата09.10.2018, 12:31
Стало известно, когда новейший БДК «Петр Моргунов» передадут флоту
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:43 Спорт
Кокорина и Мамаева принудительно доставят в полицейский участок
14:26 В стране и мире
Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе
13:12 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места убийства следователя в Подмосковье
12:44 В стране и мире
Видео
Мантуров назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева
12:19 В стране и мире
Видео
В небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.