«Кокорина и Мамаева ждет большой букет статей» - адвокат

Адвокат Георгий Тюрин рассказал, что грозит Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за избиение двух человек.

По его словам, футболисты могут получить до восьми лет тюремного заключения по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако адвокат подчеркнул, что Кокорин и Мамаев могут получить такие сроки, если следствию удастся доказать, что преступления совершались в составе группы. Сейчас же в отношении футболистов возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ «Побои».

«Там большой букет статей... По 111-й статье грозит до восьми лет лишения свободы. Если (преступление совершалось - прим. ред.) в составе группы, если повреждения будут серьезными и если был умысел на их причинение», - объяснил Тюрин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь оказались в центре крупного скандала. Они напали на главу департамента автомобильной промышленности Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в одном из столичных кафе. Пак сделал шумным и, судя по всему, нетрезвым спортсменам замечание, за что получил стулом по голове. Позже СМИ выяснили, что до инцидента в кофейне буйная компания напала на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Расследованием займутся следователи столичного ГСУ ГУ МВД. Инцидент с Кокориным и Мамаевым вызвал широкий общественный резонанс. Их поведение осудили и депутаты Госдумы, и журналисты, и спортсмены.

А в РФПЛ не исключили, что оскандалившиеся футболисты могут завершить спортивную карьеру. ФК «Краснодар» уже начал процедуру расторжения контракта с Мамаевым. В «Зените» думают над прекращением сотрудничества с Кокориным.

Мамаев и Кокорин уже второй раз оказываются в центре громкого скандала. Первый резонансный случай произошел в Монте-Карло сразу после провала сборной России на Евро-2016. На одной из вечеринок спортсмены потратили на шампанское 250 тысяч евро. А алкогольный напиток футболистам выносили торжественно - под гимн России.