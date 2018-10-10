Создатель конституции прокомментировал предложение внести в нее изменения

В действующую Конституцию РФ необходимо внести поправки, чтобы не состоялось прекращение конституционного строя. Такое мнение высказал один из создателей основного закона страны Олег Румянцев, комментируя заявление председателя КС РФ Валерия Зорькина о внесении в него «точечных изменений».

«Конституция 1993 года несет на себе совершенно явственные отпечатки того, что она принималась в условиях острого противостояния между парламентом и президентом. За прошедшие 25 лет стало совершенно очевидно, что конституция, которая на две трети состоит из норм проекта конституционной комиссии, с идеями социального государства, разделения властей, остается таким образом желаемого будущего и не очень соответствует той реальной практике, которая существует. То есть конституция все больше и больше превращается в фикцию. И чтобы не состоялось прекращение конституционного строя нужны эти поправки», - сказал специалист в беседе с корреспондентом «Звезды».

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил, что в основной закон страны могут быть внесены «точечные изменения».