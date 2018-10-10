«Они ответят» - Третьяк прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина

Советский хоккеист и тренер, ныне депутат Государственной думы РФ Владислав Третьяк прокомментировал «Звезде» новость о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По его словам, они должны ответить за совершенные поступки.

«Когда первый раз увидел, услышал, стало просто стыдно за спортсменов. За то, что у нас есть такие люди. Я считаю, что каждый спортсмен должен отвечать за свои действия, и они, я думаю, ответят», - заявил Третьяк.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.