«Сижу ровно» - Кокорин ответил на звонок пранкеров

Известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до нападающего «Зенита» Александра Кокорина. После инцидента в столичном кафе футболист не показывается на людях и продолжает хранить молчание.

Пранкеры звонили от имени заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Они спросили форварда, как он себя чувствует после драки, в ходе которой серьезно пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

«Да ничего, сижу ровно», - спокойно сообщил Александр Кокорин, который уже стал фигурантом уголовного дела.

Тем временем, помимо нескольких лет лишения свободы, игроку грозят санкции и по линии футбола. Уже известно о начале процедуры расторжения действующих контрактов с футбольными руководством клубов «Зенит» и «Краснодар». За последний играет Павел Мамаев, еще один участник побоища.

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что форварды никогда не будут играть в составе сборной страны.

Кокорин и Мамаев «отличились» в столичном кафетерии, где жестоко избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Спортсменов подозревают в причастности к еще одной драке. За два часа до инцидента в кофейне они устроили драку с водителем телеведущей.