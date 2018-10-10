Опубликовано видео с места убийства следователя в Подмосковье
В ролике показана улица, на которой убийца поджидал женщину. Сотрудники правоохранительных органов проводят обследование места происшествия.
Опубликованы кадры с места убийства следователя МВД по особо тяжким делам в Красногорском районе Подмосковья.
На видео показана улица, на которой убийца поджидал женщину. Сотрудники правоохранительных органов проводят обследование места происшествия.
Напомним, ранее в Подмосковье убили женщину, следователя полиции, подполковника, которая вышла из подъезда жилой многоэтажки. Неизвестный произвел в нее выстрел. Следователь скончалась от смертельного ранения в шею.