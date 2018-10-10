Госдума поддержала в I чтении сохранение налоговых льгот для пенсионеров
Ранее текст документа рекомендовал к принятию Комитет по бюджету и налогам.
Фото: duma.gov.ru
Законопроект о сохранении налоговых льгот для пенсионеров в границах действующего пенсионного возраста принят в первом чтении в Госдуме.
В тексте документа предлагается сохранить действующие привилегии на оплату земельного и имущественного налога для людей, вышедших на заслуженный отдых по состоянию на 31 декабря 2018 года.
С этой инициативой выступил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 29 августа, и уже 6 сентября проект внесли на рассмотрение.