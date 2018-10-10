Госдума поддержала в I чтении сохранение налоговых льгот для пенсионеров

Законопроект о сохранении налоговых льгот для пенсионеров в границах действующего пенсионного возраста принят в первом чтении в Госдуме.

В тексте документа предлагается сохранить действующие привилегии на оплату земельного и имущественного налога для людей, вышедших на заслуженный отдых по состоянию на 31 декабря 2018 года.

С этой инициативой выступил президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 29 августа, и уже 6 сентября проект внесли на рассмотрение.