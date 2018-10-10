Автоюрист объяснил, как стиль вождения будет влиять на стоимость полисов ОСАГО

Вносимые правительством в законопроект об ОСАГО поправки, безусловно, приведут к росту цен на полисы. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Звезды» высказал адвокат и автоюрист Станислав Лагойко.

«Цены обязательно вырастут, потому что они у нас формируются не путем улучшения обстоятельств для водителей, а путем рыночных отношений, дорожают машины, дорожают услуги, поэтому цены в любом случае будут расти, плюс еще инфляция», - сказал юрист.

Что касается планов убрать коэффициент мощности при расчетах, то тут есть разумная составляющая, считает Лагойко.

«По поводу мощности: это действительно нерентабельно. Дело не в том, у вас Maserati или "Жигули". Это страховая компания, это не дорожный сбор, где чем мощнее, тем больше убивает дорогу. Это страховая компания, которая потом будет сама разбираться с ценой этого Bentley. Почему я должен платить больше, если на цене ремонта мощность не отражается, отражается стоимость машины? Тогда, соответственно, тот владелец, который закладывает цену в страховой полис, должен понимать, что обратные выплаты будут дифференцированы. Как заплатит, столько обратно и получит, если у вас Bentley, будьте любезны получать расширенную страховку. Надеюсь, все эти правила будут продуманы, поэтому мощность от страховки здесь никак не должна зависеть», - сказал Лагойко.

Не видит ничего страшного автоюрист и в том, что при начислении стоимости ОСАГО страховой компанией будет учитываться стиль вождения автомобилистов.

«Они собирают эту всю информацию не для того, чтобы вас наказывать, а для того, чтобы понять стиль вождения. У нас на все машины сейчас ставят GPS, ваш стиль вождения теперь теоретически должен быть отслежен. Исходя из вашего стиля, они высчитывают риски для себя. Если водите резко, агрессивно, соответственно, они закладывают риск в этот полис», - резюмировал специалист.

Ранее СМИ сообщили о сильном подорожании полисов ОСАГО.