Мантуров назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сделал заявление на тему недавних событий, в которых оказались замешаны российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Он назвал их поведение «нецивилизованным».

«Мне кажется, все в едином мнении о том, что такое поведение непозволительно никому. Правоохранительные органы расследуют это дело, будем ждать результатов», - заявил Мантуров.

Спортсмены подозреваются в участии в двух драках: ранним утром они участвовали в избиении водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а уже через несколько часов набросились на посетителей кафе «Кофемания», среди которых оказались сотрудники Министерства промышленности и торговли РФ. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. В результате инцидента на спортсменов было заведено уголовное дело.