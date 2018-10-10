Пентагон закрыл авиабазу на Кипре

Пентагон закрыл базу ВВС на Кипре. Сотрудников эвакуировали еще в августе прошлого года, однако известно об этом стало только сейчас. Военный объект был запущен осенью 2013 года, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Примечательно, что авиабаза создавалась без одобрения Госдепа и руководства авиационного совета. Военные США не потрудились даже объяснить цель создания объекта. По одной из версий, боевую авиацию на Кипре разместили после вооруженной атаки на офис ЦРУ в ливийском Бенгази. Тогда погибли четверо граждан США, включая посла Кристофера Стивенса.

На содержание американских военных в год уходило до 20 миллионов долларов.