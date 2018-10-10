Западу известны структуры сотни соединений, имеющих отношение к «Новичку» - глава делегации РФ на сессии ОЗХО

Сообщения о том, что Россия якобы имеет мотивы и возможности для применения отравляющего вещества в Солсбери, голословны. Такое заявление сделал глава делегации РФ на сессии ОЗХО Георгий Каламанов.

Российский представитель при этом добавил, что ни лаборатория ОЗХО, ни лаборатория в Портон-Дауне не могут определить страну происхождения отравляющих веществ из Солсбери и Эймсбери.

Каламанов также сообщил, что странам Запада известны структуры не менее сотни соединений, так или иначе имеющих отношение к семейству отравляющих веществ «Новичок».

«В нашей стране вещество под принятым на Западе названием "Новичок" никогда не производилось и не накапливалось. Вместе с тем в высокотехнологичных химических лабораториях западных стран после вступления Конвенции о запрещении химического оружия в силу и принятия на себя обязательств проводились исследования структуры не менее сотни соединений, в той или иной степени имеющих отношение к "Новичку"», - заявил представитель РФ.

Георгий Каламанов при этом обратил внимание на то, что «только в США выдано более 140 патентов, связанных с защитой от воздействия и даже боевым применением отравляющих веществ этого типа».

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.

Чуть позже в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, были найдены в бессознательном состоянии два местных жителя. Британские правоохранители заявили, что они пострадали от действия того же яда, что и Скрипали.