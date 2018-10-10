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Европе предрекли эпидемию чумы

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:55 10.10.2018
Сегодня, по словам автора, мы живем в полной уверенности, что наше вмешательство в экологию планеты никак не скажется на распространении заболеваний. Однако пример Римской империи должен здорово отрезвить человечество.
Европе предрекли эпидемию чумы
Фото: pixabay

С поистине зловещим предсказанием выступил немецкий журналист Ханнес Штайн. Он нашел немало общего между современной ситуацией в Европе и расцветом Римской империи и рассказал, как банальное изменение климата в 540 году н. э. породило одну из самых губительных болезней того времени - чуму. И, несмотря на то что сегодняшняя медицина способна справится с этим средневековым заболеванием, уже появились вирусы, которые вполне устойчивы к антибиотикам. И все это рискует обернуться эпидемией «новой чумы», такой же разрушительной, как в 540 году.

Тогда несколько лет были рекордно холодными. Их еще назвали «годы без лета». Им предшествовала активная вырубка лесом римлянами. Дерево нужно было и для обогрева, и для строительства судов и домов. Римляне называли это прогрессом, однако такой «прорыв» в итоге вышел им боком.

Леса в Северной Африке редели, все больше солнечного света просто отражалось от поверхности земли и возвращалось в космос, не нагревая планету. Помимо этого, произошла серия извержений вулканов. Планета после довольно благоприятного периода тепла снова начала остывать.

Холодные годы благотворно сказались на развитии бактерии - возбудителя чумы. Все началось с тех же блох, которые переносили вирус. А дальше люди уже сами постарались разнести его практически по всему свету.

Как пишет журналист на страницах издание Die Welt, тогда вся жизнь Римской империи концентрировалась в Констинтинополе. Через этот важный порт проходил Шелковый путь, сотни кораблей причаливали и отчаливали оттуда с ценными грузами. Поэтому распространение чумы произошло в рекордно короткие сроки.

Погибли миллионы. У человечества тогда не было лекарства от этой смертоносной инфекции, поэтому вымирали города и деревни.

Сегодня, по словам автора, мы живем в полной уверенности, что наше вмешательство в экологию планеты никак не скажется на распространении заболеваний. Однако приведенный выше пример, как полагает Штайн, должен отрезвить людей.  Сейчас же он видит две основные проблемы.

Во-первых, бактерии - возбудители различных заболеваний стали устойчивы к воздействию антибиотиков. Автор приводит пример женщины из США, которая была инфицирована, и ей не помог даже сильнейший антибиотик колистин. Его назначают, когда больше ничего не помогаето. Однако вылечить ее не удалось.

Выяснилось, что ген резистентности к колистину есть у людей и животных в Китае. Однако автор не видит пока альтернативы антибиотикам. Ведь если мы откажемся от них, то человечество окажется просто беззащитно перед многими заболеваниями, в том числе перед чумой.

Помимо этого, автор выражает недоумение в связи с позицией противников прививок. Это движение набирает популярность по всему миру. Родители отказываются делать обязательные прививки детям, апеллируя к исследованию, в котором предполагалось наличие зависимости между прививками и развитием аутизма у детей. Несмотря на то что, по информации автора, эти результаты многократно опровергались, противников прививок становится год от года больше. В итоге это приведет к тому, что иммунитет целых поколений к таким заболеваниям, как корь и коклюш, ослабнет.

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