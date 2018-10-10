В небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C

На Украине стартовали учения «Чистое небо - 2018». Представители Военно-воздушных сил девяти стран мира прибыли в страну для участия в летных маневрах.

В рамках учений прошли совместные полеты Украины и Соединенных Штатов, целью которых была отработка радиопереговоров на английском языке. Также экипажи выполнили задание по пилотированию союзных самолетов. В небо поднимались истребители F-15C, Су-27, МиГ-29, Су-24, Л-39. Об этом сообщает командование Военно-воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее Соединенные Штаты перенаправили на территорию Украины истребители F-15C и военно-транспортные самолеты С-130J. Видео прилета было опубликовано в социальных сетях.