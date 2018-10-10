Названа предварительная причина инцидента в якутском аэропорту

Самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился в якутском аэропорту за пределы ВПП из-за неудовлетворительного состояние полосы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в комиссии по расследованию ЧП.

Собеседник агентства рассказал, что, скорее всего, взлетно-посадочная полоса была обледенелой и коэффициент сцепления на некоторых участках не отвечал значениям, переданным экипажу перед приземлением авиалайнера.

Ранее сообщалось, что после авиапроисшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

Напомним, рейс Улан-Удэ - Якутск после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на якутском аэродроме. В этот момент в самолете находились 91 пассажир и пять членов экипажа. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна при помощи специальных надувных трапов. Несколько человек обратились за медицинской помощью после инцидента.