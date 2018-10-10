В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки

Правоохранительные органы Болгарии раскрыли убийство журналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил глава республиканского МВД Младен Маринов. О поимке убийцы административного директора телекомпании TVN он сообщил на специально созванном брифинге, сообщает портал dir.bg.

«В результате оперативных действий по расследованию преступления в Германии был арестован мужчина 1997 года рождения, Северин Красимиров», - рассказал журналистам Маринов.

По заверениям главы МВД, эксперты уже собрали исчерпывающие доказательства вины задержанного, в том числе образцы ДНК, изобличающие его в изнасиловании и жестокой расправе над женщиной. Следствие и коллеги Мариновой считают, что преступление было совершено по сексуальным мотивам, но не исключают версию, связанную с профессиональной деятельностью покойной.

Премьер-министр страны Бойко Борисов уже поблагодарил полицию Германии за оперативность и содействие, но раскритиковал болгарских журналистов, которые, по его мнению, слишком безответственно подошли к освещению инцидента в СМИ.

«Некоторые граждане очернили государство самым гадким образом и радовались, что Болгария в связи с убийством оказалась в центре внимания», - негодовал премьер.

Убитая журналистка занималась расследованием возможных махинаций с фондами ЕС. Женщину ударили по голове, а после задушили. Ее тело было найдено в парке города Руса рядом с берегом реки.